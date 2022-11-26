Частина Житомира залишилася без світла: що сталося

У суботу, 26 листопада, частина Житомира залишилася без світла через перевантаження електромережі.

Про це повідомляє КП "Міський інформаційний центр".

"Через велике навантаження на електромережу відключено електропостачання до центральної частини міста, району Богунії та Крошні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що світло відновлять після стабілізації напруги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що 26 листопада енергосистема відновлюється, проте ще недостатньо для повністю стабільного електропостачання. Наразі у 14 областях та Києві досі діють обмеження для понад 100 тис. абонентів у кожному з регіонів.

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