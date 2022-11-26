Бельгія стане адвокатом Україні в питанні демілітаризації Запорізької АЕС

Денис Шмигаль зазначив, що Бельгія підтримує курс України до ЄС і НАТО.
Бельгія допомагатиме Україні в питанні демілітаризації Запорізької АЕС.
Про це повідомив прем’єр-міністром України Денис Шмигаль у Telegram.
Коментуючи результати зустрічі з прем’єр-міністром Бельгії Александером де Кроо у Києві, Шмигаль назвав цей візит важливим і символічним.
"Під час зустрічі ми проговорили європейську та євроатлантичну інтеграцію України, використання заморожених російських активів для майбутнього відновлення та питання засудження злочинів Росії через створення Спеціального міжнародного трибуналу", - сказав прем’єр.
Шмигаль розповів, щоторкнулися також ініціативи президента Володимира Зеленського #GrainforUkraine.
"Дякуємо Бельгії за долучення до програми. Пан де Кроо запевнив, що Бельгія допомагатиме нашій країні з обладнанням та розмінуванням. А також адвокатуватиме питання демілітаризації ЗАЕС", - резюмував очільник Кабміну.
Нагадаємо, росіяни планують підключити ЗАЕС до окупованого Криму та Донбасу.
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