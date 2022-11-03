Росіяни планують підключити ЗАЕС до анексованого Криму та Донбасу

Пошкоджено дві останні лінії зв’язку АЕС з енергосистемою України.

Окупанти будуть намагатися підключити Запорізьку атомну електростанцію до тимчасово анексованого Криму та окупованого Донбасу. Напередодні було пошкоджено дві останні лінії зв’язку АЕС з енергосистемою України.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатома".

"Найближчим часом вони намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу", - йдеться у повідомленні.

До слова, 3 листопада стало відомо, що ЗАЕС повністю знеструмлена. Адже через обстріли російської армії було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку станції з українською енергосистемою.

Нагадаємо, війська РФ захопили Енергодар Запорізької області і обстріляли ЗАЕС 4 березня. Вони стягнули туди свою техніку, а також розмістили в машинній залі енергоблока АЕС вибухівку та зброю.

Нещодавно окупанти провели ротацію на ЗАЕС, а працівникам станції заборонили виїзд з міста.

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