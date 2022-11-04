МАГАТЕ провела ротацію спостерігачів на Запорізькій АЕС

Чотири експерти Міжнародного агентства з атомної енергії прибули на Запорізьку АЕС, де вони змінять своїх колег, які моніторили ситуацію на об'єкті.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Група, яку змінять спеціалісти, моніторила ситуацію на станції впродовж чотирьох тижнів. Нова команда буде вже третю, яка буде відслідковувати ситуацію на АЕС за останні два місяці.

Також читайте На Запоріжжі пролунали вибухи

"Завдяки підтримці всіх зацікавлених сторін кілька годин тому ми змогли успішно провести ротацію персоналу на Запорізькій атомній електростанції. Їхня присутність означає, що світ знає, що відбувається на цій великій атомній електростанції, розташованій посеред зони бойових дій", - зазначив Гроссі.

Крім того, він подякував своїм колегам за їхню сміливість у виконанні заходів безпеки та гарантій на ЗАЕС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти будуть намагатися під'єднати Запорізьку атомну електростанцію до тимчасово анексованого Криму та окупованого Донбасу.

Також ми інформували, що окупанти провели ротацію на ЗАЕС, а працівникам станції заборонили виїзд з міста.

Зворотний відлік: Запорізька АЕС повністю знеструмлена

Читайте також: