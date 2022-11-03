На Запоріжжі пролунали вибухи

У Запорізькій області було чутно вибухи ввечері 3 листопада під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомило "Суспільне Запоріжжя".

"У Запоріжжі чутно звуки вибухів. Будьте в безпечних місцях", – йдеться в заяві.

Водночас місцеві пабліки повідомили про ймовірну роботу ППО в області та збиття ворожих дронів. У Мережі також виклали відеозапис зі звуками, схожими на звуки під час польоту російського дрону іранського виробництва.

Зауважимо, що наразі місцева влада не прокоментувала звуки вибухів на Запоріжжі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про вибухи на Дніпропетровщині ввечері 3 листопада. В області зафіксували ворожі дрони-камікадзе, по яких працювала українська ППО.