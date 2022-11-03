В Запорожье раздались взрывы

В Запорожской области были слышны взрывы вечером 3 ноября во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщило "Суспильне Запорожье".

"В Запорожье слышны звуки взрывов. Будьте в безопасных местах", – говорится в заявлении.

В то же время местные паблики сообщили о возможной работе ПВО в области и сбитии вражеских дронов. В Сети также выложили видеозапись со звуками, похожими на звуки во время полета российского дрона иранского производства.

Отметим, что в настоящее время местные власти не прокомментировали звуки взрывов в Запорожье.

Напомним, ранее стало известно о взрывах в Днепропетровской области вечером 3 ноября. В области зафиксировали вражеские дроны-камикадзе, по которым работала украинская ПВО.

Заметим, что российские оккупанты вечером 2 ноября атаковали пригород Запорожья. Власти сообщали об уничтожении вражеских беспилотников.

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