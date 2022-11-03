Единственное, что является "грязным" — руководство РФ: Зеленский прокомментировал визит МАГАТЭ

Президент заявил о "неопровержимых доказательствах" того, что никто в Украине никакой "грязной" бомбы не создавал и не создает

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело проверку украинских объектов и убедилось, что выдумки Москвы о подготовке Украиной "грязной" ядерной бомбы являются абсолютной чепухой.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 3 ноября.

По его словам, миссия организации посетила все те объекты, которые упоминали представители России, когда рассказывали свои фантазии о так называемой "грязной" бомбе.

"Есть сегодня вывод МАГАТЭ – вполне очевидный. Мы пригласили МАГАТЭ, чтобы они проверили, мы предоставили им полную свободу действий на соответствующих объектах, и есть четкие и неопровержимые доказательства того, что никто в Украине никакой "грязной" бомбы не создавал и не создает. И единственное, что грязное в нашем регионе сейчас, – это главы тех в Москве, кто, к сожалению, захватил контроль над российским государством и терроризирует Украину и весь мир", – отметил Зеленский.

Заявления РФ о "грязной бомбе"

Путинский режим распространял в мире чушь о том, что Украина якобы готовит "грязную бомбу" и хочет применить ее на своей территории. Международное сообщество совсем не верит в лживые обвинения Кремля.

Диктатор Путин признался, что лично приказал Шойгу разгонять истерику с "грязной бомбой".

А вот американский генерал Бен Ходжес предупреждал: заявления России о "грязной бомбе" могут свидетельствовать о подготовке к "сделке под чужим флагом".

Издание The New York Times сообщало, что российские высокопоставленные военные обсуждали, когда Москва может применить на войне против Украины ядерное оружие.

В то же время российский публицист Андрей Пионтковский предположил, что Путин решил провести громкую кампанию с "грязной бомбой", чтобы отвлечь внимание от отступления из Херсона.