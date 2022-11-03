МАГАТЭ разоблачило ложь России об украинской "грязной бомбе"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело проверку и не выявило признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в Украине,, в чем раньше обвиняла Россия.

Об этом говорится в отчете МАГАТЭ, опубликованном 3 ноября на сайте международной организации.

Отмечается, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели полевую проверку в трех местах в Украине на наличие ядерной деятельности и материалов. Письменные запросы Украины в МАГАТЭ направили группы инспекторов, которые были выданы после того, как Российская Федерация заявила о ядерной деятельности на трех локациях:

Института ядерных исследований в Киеве,

Восточного горно-обогатительного комбината в Желтых Кодах и

ПО "Южный машиностроительный завод" в Днепре.

"На основании оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в местах расположения. Инспекторы также отобрали образцы окружающей среды для анализа в лабораториях гарантий МАГАТЭ и его сети аналитических лабораторий. Отбор проб окружающих среда является общепринятой мерой с применением ультрачувствительных аналитических методов, которые могут предоставить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами", — говорится в документе.

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Россия запустила фейк об украинской "грязной бомбе"

Россия заявила, что Украина готовит "грязную бомбу", которую планирует использовать на своей территории, чтобы якобы обвинить в этом РФ. Однако мир скептически относится к лживым заявлениям Кремля. В российском МИДе поделились фотографиями 10-летней давности из презентаций Словенского агентства по радиоактивным отходам. В словенском правительстве сразу развенчали их.

Специалисты из американского института изучения войны уверены, что это способ запугать Запад, чтобы те перестали помогать Украине. Впрочем, что бы то ни было, Москве советуют воздержаться от эскалации и чтобы не было соблазна применить ядерное вооружение.

Добавим, "грязная бомба" — это практически обычный боеприпас, начиненный ядерными дольками. Большой ценности как оружие он не несет, потому что не приводит к быстрому поражению сил противника и гражданского населения, и ядерного взрыва не произойдет в случае его применения. Но бомбы вполне хватит для заражения определенной территории. Следует отметить, что ни разу в истории "грязную бомбу" никто не применял. Ее рассматривали только как угрозу джихадистским группировкам после терактов 11 сентября 2001 года.

"Грязная бомба", агония Шойгу и освобождение Херсона - Александр Мусиенко

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