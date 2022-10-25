Представители МАГАТЭ проинспектируют два ядерных объекта в Украине

Представители Международного агентства по атомной энергии побывают по просьбе Украины на двух ядерных объектах, чтобы убедиться, что там нет никакой незаконной деятельности и материалов.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, — пишет Укринформ.

МАГАТЭ поставлено в известность о заявлениях Российской Федерации, в которых говорилось «о якобы деятельности на двух ядерных объектах в Украине».

Оба объекта находятся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаются его инспекторами.

«МАГАТЭ провело инспекцию одного из этих объектов месяц назад, и все наши выводы отвечали декларациям Украины о гарантиях. Там не было обнаружено ни одной незадекларированной ядерной деятельности или материалов», — добавил Гросси.

Представители МАГАТЭ готовятся посетить эти объекты в ближайшие дни. Цель визита – выявление любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов.

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Напомним, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил главам Минобороны Великобритании, Франции и Турции. Он заявил о том, что Украина почти изготовила "грязную бомбу" и якобы планирует ею поразить свою же территорию.

Начальник Генштаба РФ, генерал армии Валерий Герасимов в телефонных разговорах с начальником Штаба обороны Великобритании и главой комитета начальников штабов США рассказал им о "грязной бомбе" и ядерной угрозе, которую якобы создает Украина.

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