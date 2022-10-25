Представники МАГАТЕ проінспектують два ядерні об’єкти в Україні

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії побувають на прохання України на двох ядерних об’єктах, щоб пересвідчитися, що там немає жодної незаконної діяльності та матеріалів.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, - пише Укрінформ.

МАГАТЕ повідомлене про заяви Російської Федерації, в яких ішлося «про нібито діяльність на двох ядерних об'єктах в Україні».

Обидва об'єкти перебувають під гарантіями МАГАТЕ й регулярно відвідуються його інспекторами.

«МАГАТЕ провело інспекцію одного з цих об'єктів місяць тому, і всі наші висновки відповідали деклараціям України про гарантії. Там не було виявлено жодної незадекларованої ядерної діяльності або матеріалів», - додав Гроссі.

Представники МАГАТЕ готуються відвідати ці об'єкти найближчими днями. Мета візиту - виявлення будь-якої можливої незаявленої ядерної діяльності та матеріалів.

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Нагадаємо, що раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував до глав Міноборони Великої Британії, Франції й Туреччини. Він заявив про те, що "Україна майже виготовила "брудну бомбу" та нібито планує нею уразити свою ж територію.

Начальник Генштабу РФ, генерал армії Валерій Герасимов у телефонних розмовах із начальником Штабу оборони Великої Британії та головою комітету начальників штабів США розповів їм про "брудну бомбу" і ядерну загрозу, яку нібито створює Україна.

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