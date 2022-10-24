"Брудна бомба" від Шойгу: чому Кремль перейшов до нових погроз Україні

Росія знову намагається замаскувати провали на фронті ядерним шантажем, але ризикує отримати жорстку відповідь Заходу.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував главам оборонних відомств країн НАТО і поскаржився, що Україна начебто готується підірвати "брудну бомбу", яка містить радіоактивні елементи. Проте Київ і західні союзники спростували брехню Кремля і заявили, що РФ погрожує влаштувати теракт, прикриваючись "фальшивим прапором". Експерти роблять припущення щодо причин дзвінків Шойгу, а також прогнозують можливі наслідки використання "брудної бомби".

ТСН.ua розбирався, що стоїть за заявами міноборони Росії.

Як Україна і Захід відповіли на "телефонну карусель" Шойгу

Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував до очільників міноборони Великої Британії, Франції та Туреччини. Він заявив про те, що "Україна майже виготовила "брудну бомбу" та начебто планує нею обстріляти свою ж територію.

Міністри оборони Франції, Туреччини та Великої Британії відреагували на заяви Шойгу. Зокрема, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес спростував ці твердження і застеріг, що "такі заяви не повинні використовуватися як привід для більшої ескалації". Глави оборонних відомств закликали Кремль до переговорів з Україною.

Президент Володимир Зеленський теж прокоментував "телефонну карусель" Шойгу та заявив, що ядерну бомбу може використати лише Росія. Глава держави нагадав, що:

Росія влаштувала шантаж радіаційною катастрофою на Запорізькій АЕС.

Траєкторія російських ракет пролягає зокрема над українськими атомними об'єктами.

Російські військові замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС і шантажують їхнім підривом.

Росія використовує фосфорні боєприпаси, заборонені протипіхотні міни та увесь спектр озброєнь проти цивільної інфраструктури.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба телефоном обговорив останні заяви Кремля з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Ми погодилися: розганяючи хвилю дезінформації щодо "брудної бомби" РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором", - повідомив Кулеба.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Росія намагається превентивно звинуватити у своєму злочині жертву агресії.

Резніков закликав міжнародну спільноту відповісти на російські закиди посиленням тиску на злочинний терористичний режим у Москві, а також допомагати Україні засобами, які дозволять швидше очистити нашу землю від окупантів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяву Шойгу "спробою виправдати очевидний геноцид фейком".

"Що ми чули від Росії раніше? Звинувачення у нацизмі, розробці ядерної зброї та підготовці бойових голубів. Усе це абсолютна брехня. Що ми чуємо зараз? "Брудна бомба", "підрив дамби". Теж брехня. Немає ніякої "брудної бомби", - наголосив Подоляк.

На що сподівається Шойгу

Американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли до висновку, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу словами про "брудну бомбу" намагався залякати Захід і загальмувати військову допомогу Україні.

"Фальшиві заяви Шойгу та їхнє розповсюдження російськими пропагандистами мають на меті залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з продовженням військових невдач і ймовірною втратою Херсона до кінця року", — зазначили в ISW.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також вважає, що основна мотивація подібних заяв Росії - "спробувати сповільнити український контрнаступ на півдні і зупинити контрнаступ на Херсон, наскільки це можливо".

"Він намагається передавати сигнали, що Росія буде готова до якихось серйозних дій і вчинити якісь теракти, якщо українці наблизяться безпосередньо до Херсона і увійдуть у місто... Думаю, погрози були на такому рівні. До того, що може статись теракт на Каховській ГЕС, в якому намагався звинуватити Україну командувач російськими військами в Україні Суровікін, додали ще щось, що безпосередньо стосується Херсона", - пояснив він.

На думку військового експерта, Шойгу намагається сповільнити наступ ЗСУ, щоб налагодити сполучення через Дніпро - поромну переправу, понтони чи полагодити Антонівський міст.

"Будуть перекидати на правобережжя мобілізованих і таким чином якось стабілізувати лінію фронту і не давати українським військам розширювати плацдарм для контрнаступу. Вони максимально тягнуть час", - каже він.

Мусієнко також пояснив, чому звинувачення міноборони РФ на адресу України виглядають як нісенітниця:

"Україна - підписант Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка віддала всі ядерні арсенали. По-друге - сумлінно дотримуємося правил користування ядерними електростанціями. Держава постійно була під наглядом МАГАТЕ, держава постійно запрошує місію МАГАТЕ в Україну. Сказати, що ми могли щось таке готувати - в це не повірить ніхто".

Якою буде відповідь Заходу

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що подібний шантаж України і Заходу збоку Кремля може мати плачевні наслідки для самої Росії.

Як наголосив Коваленко, Шойгу "як болванчик-скоморох обдзвонює представників Франції, Великобританії, інших країн із попередженням, яке є натяком на шантаж і лише підтвердженням того, що Росія є ініціатором цієї акції".

"Дана акція згодом може завершитися більшим - не просто оголошенням Росії спонсором тероризму, а й навіть задіянням п'ятої статті колективної безпеки Північноатлантичного альянсу. Брудна бомба є елементом, який може впливати і на країни НАТО. Сергію Шойгу, коли він використовує незграбний, примітивний, совкового рівня шантаж, варто задуматися над тим, що він робить. Хоча людина, яка за природою є оленярем, навряд чи може бути схильна до такого роду аналітичного мислення", - каже експерт.

Читайте також: