Корецький анонсував нову модель мобілізації та бронювання в Україні

Сергій Корецький / © Українська правда

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До 1 грудня 2026 року уряд має запропонувати новий суспільний договір щодо мобілізаційного зобов’язання бізнесу.

Про це заявив прем’єр-міністр України Корецький під час участі у Київському міжнародному економічному форумі, передає кореспондент ТСН.

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«Ми зберемо великий бізнес, асоціації — давайте про це поговоримо. Ці розмови не можуть бути нескінченними, бо ми так ніколи не знайдемо рішення. Але базуючись на відгуках бізнесу, ми точно будемо до 1 грудня пропонувати цей новий соціальний договір, нову форму і систему бронювання», — сказав він.

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На думку Корецького, усі ці питання потребують комплексного вирішення.

Що відомо про нові правила бронювання в Україні

Уряд готує чергові зміни до правил бронювання працівників підприємств. Зокрема, планують посилити контроль за наданням статусу критично важливих підприємств і переглянути підходи до визначення квот на бронювання. Зокрема, уряд відмовився від одного з положень, яке могло вплинути на розрахунок квот для підприємств.

Йдеться про норму, за якою під час визначення кількості працівників, яких можна забронювати, не мали враховувати чоловіків, які вже отримали відстрочку від мобілізації.

В Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Тепер таке право мають також члени Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти та працівники його секретаріату.

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Раніше прем’єр Сергій Корецький повідомив, що в Україні можуть скасувати право підприємств бронювати 100% працівників від мобілізації. Через масові зловживання та «роздування» штату Кабінет міністрів готує нові критерії критичності бізнесу.

Напередодні стало відомо, що уряд створив Координаційний центр з бронювання та знизив граничний обсяг броні для енергетики й оборонки до 95%.

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