В Україні подовжили воєнний стан ще на 90 днів

Верховна Рада / © Getty Images

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На пленарному засідання 26 жовтня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні.

Відповідний законопроєкт раніше вніс президент Володимир Зеленський.

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Отже, воєнний стан триватиме від 05:30 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про подовження воєнного стану та мобілізації ще на три місяці. Відповідні законодавчі ініціативи вже зареєстрували на офіційному вебпорталі Верховної Ради України.

Воєнний стан і загальна мобілізація діють в Україні від 24 лютого 2022 року, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Відтоді їх подовжують кожні 90 днів у встановленому законодавством порядку.

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