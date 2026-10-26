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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні подовжили воєнний стан ще на 90 днів

Закон набере чинності 31 жовтня. Згідно з документом, воєнний стан діятиме до 29 січня 2027 року.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Верховна Рада

Верховна Рада / © Getty Images

На пленарному засідання 26 жовтня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні.

Відповідний законопроєкт раніше вніс президент Володимир Зеленський.

Отже, воєнний стан триватиме від 05:30 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про подовження воєнного стану та мобілізації ще на три місяці. Відповідні законодавчі ініціативи вже зареєстрували на офіційному вебпорталі Верховної Ради України.

Воєнний стан і загальна мобілізація діють в Україні від 24 лютого 2022 року, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Відтоді їх подовжують кожні 90 днів у встановленому законодавством порядку.

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