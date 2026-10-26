Від MILFtech до сала: Fire Point видала нову ідею для захисту дронів від морозу

Новий факап чи інженерний прорив? : у Fire Point запропонували захищати дрони від морозів звичайним салом

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Після ініціативи MILFtech, яка розлютила Мережу, компанія Fire Point заявила, що знайшла нестандартний і надзвичайно «національний» спосіб боротьби з лютими морозами. У компанії стверджують — щоб чутлива електроніка та камери безпілотників не замерзали за температури -20 градусів, їх вирішили захищати звичайним українським салом.

Про це йдеться на сторінці компанії у соцмережах.

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«Хитра штука в ракетній науці? Найкраще рішення не завжди є найскладнішим. Іноді це сало», — йдеться в повідомленні.

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У компанії фактично подали такий підхід як приклад інженерної винахідливості: мовляв, не обов’язково ускладнювати конструкцію, якщо проблему можна вирішити у простіший спосіб.

«Приблизно за −20°C мороз може заморозити камери дронів і кабелі та швидше розрядити батареї. Обхідний шлях: простий шар сала для захисту чутливих компонентів від холоду. Розумна інженерія — це не про ускладнення речей, а про знання того, що працює», — стверджують у Fire Point.

Нагадаємо, в українському оборонному секторі розгорівся скандал навколо ініціативи MILFtech, яку започаткувала співзасновниця компанії Fire Point Ірина Терех. Проєкт мав на меті залучати жінок до інженерії та STEM, але провокативна назва ініціативи викликала хвилю критики в соцмережах.

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