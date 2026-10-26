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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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От MILFtech до сала: Fire Point выдала новую идею для защиты дронов от мороза

MILFtech не хватило — теперь сало: Fire Point шокировала заявлением об утеплении боевых дронов.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Новый факап или инженерный прорыв?: в Fire Point предложили защищать дроны от морозов обычным салом

Новый факап или инженерный прорыв? : в Fire Point предложили защищать дроны от морозов обычным салом

После инициативы MILFtech, которая разозлила Сеть, компания Fire Point заявила, что нашла нестандартный и чрезвычайно «национальный» способ борьбы с лютыми морозами. В компании утверждают — чтобы чувствительная электроника и камеры беспилотников не замерзали при -20 градусов, их решили защищать обычным украинским салом.

Об этом говорится на странице компании в соцсетях.

«Хитрая штука в ракетной науке? Лучшее решение не всегда самое сложное. Иногда это сало», — говорится в сообщении.

В компании фактически подали такой подход в качестве примера инженерной изобретательности: мол, не обязательно усложнять конструкцию, если проблему можно решить более простым способом.

«Приблизительно при -20°C мороз может заморозить камеры дронов и кабели и быстрее разрядить батареи. Обходной путь: простой слой сала для защиты чувствительных компонентов от холода. Умная инженерия — это не про усложнение вещей, а про знание того, что работает», — утверждают в Fire Point.

Напомним, в украинском оборонном секторе разгорелся скандал вокруг инициативы MILFtech, которую инициировала соучредитель компании Fire Point Ирина Терех. Проект имел целью привлекать женщин к инженерии и STEM, но провокационное название инициативы вызвало волну критики в соцсетях.

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