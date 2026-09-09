Чим атакували Новоросійськ і що вдалося уразити: Fire Point розкрила деталі нічного удару

Морський порт Новоросійська / © Getty Images

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Українські безпілотники FP-1 у ніч проти 9 вересня атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. За наявною інформацією, під удар потрапили нафтовий і зерновий термінали, а також військово-морська база Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомила компанія Fire Point.

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«Безпілотники FP-1 цієї ночі завітали до Новоросійська», — заявили в компанії.

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За інформацією Fire Point, уражено Новоросійський мазутний термінал, проєктна потужність якого становить близько 4 млн тонн на рік. Компанія повідомляє про підтверджені влучання та подальше займання резервуарів.

Влучання в Новоросійську. / © Fire Point

Також під удар потрапив зерновий термінал КСК із проєктною потужністю близько 2,5 млн тонн на рік. За даними компанії, у районі термінала фіксується пожежа внаслідок влучання.

Крім того, Fire Point заявила про пожежу на території Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту РФ та ураження кораблів-ракетоносіїв.

Новоросійськ є одним із ключових портових центрів Росії на Чорному морі. Тут базується значна частина Чорноморського флоту РФ, а через місцеві термінали експортують нафту, нафтопродукти, зерно та інші вантажі. Доходи від експорту наповнюють російський бюджет, з якого фінансується війна проти України.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони уразили в Новоросійську нафтовий термінал, об’єкти військової гавані та кораблі — носії «Калібрів». Генштаб ЗСУ повідомив про пожежі на території військово-морської бази та мазутного термінала, а також вибухи в районах базування кораблів. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.

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