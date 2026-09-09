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- Війна
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Чим атакували Новоросійськ і що вдалося уразити: Fire Point розкрила деталі нічного удару
Компанія Fire Point заявила, що Новоросійськ у ніч проти 9 вересня атакували українські дрони FP-1. За її даними, під удар потрапили мазутний і зерновий термінали, а також військово-морська база РФ.
Українські безпілотники FP-1 у ніч проти 9 вересня атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. За наявною інформацією, під удар потрапили нафтовий і зерновий термінали, а також військово-морська база Чорноморського флоту Росії.
Про це повідомила компанія Fire Point.
«Безпілотники FP-1 цієї ночі завітали до Новоросійська», — заявили в компанії.
За інформацією Fire Point, уражено Новоросійський мазутний термінал, проєктна потужність якого становить близько 4 млн тонн на рік. Компанія повідомляє про підтверджені влучання та подальше займання резервуарів.
Також під удар потрапив зерновий термінал КСК із проєктною потужністю близько 2,5 млн тонн на рік. За даними компанії, у районі термінала фіксується пожежа внаслідок влучання.
Крім того, Fire Point заявила про пожежу на території Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту РФ та ураження кораблів-ракетоносіїв.
Новоросійськ є одним із ключових портових центрів Росії на Чорному морі. Тут базується значна частина Чорноморського флоту РФ, а через місцеві термінали експортують нафту, нафтопродукти, зерно та інші вантажі. Доходи від експорту наповнюють російський бюджет, з якого фінансується війна проти України.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони уразили в Новоросійську нафтовий термінал, об’єкти військової гавані та кораблі — носії «Калібрів». Генштаб ЗСУ повідомив про пожежі на території військово-морської бази та мазутного термінала, а також вибухи в районах базування кораблів. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.