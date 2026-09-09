Росія зазнала серйозних втрат: птахи «Мадяра» знищили гелікоптер, винищувач та радари

Українські дрони / © ТСН.ua

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Вночі 9 вересня птахи Сил безпілотних систем «Мадяря» знищили російський палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та два радіолокаційні комплекси у районі Анапи та Геленджика.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

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Він уточнив, що «Птахи» СБС знищили в Анапі палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8. Крім того, в районі Геленджика були уражені дві російські РЛС — «Каста 2Е2» та РЛС 92Н6 зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300/С-400.

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Також, за його словами, вночі військово-морська база Новоросійська зазнала комплексного удару Сил оборони України за участю СБС. Російська сторона втратила низку військових плавзасобів, зокрема ракетоносії.

СБС заявили про зростання результативності дронів

Командувач СБС також навів статистику роботи підрозділів у вересні. За його словами, середньодобова кількість знищеного особового складу російських військ «Птахами СБС» на лінії зіткнення зросла на 16% порівняно із серпнем — із 355 до 411 військових на добу.

Бровді зазначив, що російські війська збільшили концентрацію особового складу на передньому краї, зокрема на Добропільському напрямку Донеччини. За його словами, це позначилося на результатах роботи українських безпілотників.

Він також повідомив, що протягом 1–8 вересня СБС заявили про ураження 16 720 ворожих цілей, а кількість знищених російських військових за цей період, за даними командувача, становила 3395 осіб.

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Втрати РФ у війні в Україні — останні новини

Нагадаємо, за даними The Telegraph, українські сили скорочують парк російських стратегічних бомбардувальників Ту-95. За інформацією видання, два удари по авіабазі «Енгельс-2» за шість тижнів, імовірно, вивели з ладу ще два такі літаки.

Також на одному з аеродромів тимчасово окупованого Криму Україна успішно уразила військовий літак РФ. Згідно з оприлюдненими даними, під прицілом атаки опинився авіаційний транспорт противника, розташований на кримському летовищі.

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