Як правильно та швидко зробити компост із опалого листя: секрети досвідчених городників

Як зробити компост із опалого листя / © Фото з відкритих джерел

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Восени садівники збирають десятки мішків опалого листя, хоча його не обов’язково вивозити або викидати. З нього можна приготувати натуральний компост, який поліпшить структуру ґрунту та допоможе утримувати вологу на грядках. Досвідчені господарі радять подрібнювати рослинні рештки, чергувати різні органічні матеріали й стежити за вологістю компостної купи. За правильного догляду листя перетвориться на корисне добриво значно швидше, ніж у щільному нерухомому насипі.

Як правильно зробити компост з опалого листя

Для початку виберіть затінене місце з добрим повітрообміном або підготуйте компостер. Не варто складати листя в герметичну ємність: для розкладання органіки потрібен кисень.

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Щоб компост дозрівав швидше, дотримуйтеся кількох правил:

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Подрібніть листя. Пройдіться по ньому газонокосаркою або подрібніть садовим подрібнювачем. Дрібні частинки розкладаються швидше за цілі листкові пластини.

Додайте свіжу траву. Сухе листя багате на вуглець, а свіжа трава містить більше азоту, необхідного мікроорганізмам. Чергуйте ці матеріали або ретельно перемішуйте їх.

Зволожте купу. Маса має бути вологою, як добре відтиснута губка, але не мокрою. Якщо листя сухе, злегка полийте його водою.

Забезпечте доступ повітря. Періодично перевертайте компост вилами, щоб кисень потрапляв усередину.

Захистіть від надмірних опадів. Накрийте купу матеріалом, який не дає їй перезволожуватися, але забезпечує вентиляцію.

Як прискорити дозрівання листового компосту

Саме листя розкладається повільно, тому що містить багато вуглецю та порівняно мало азоту. Якщо потрібне добриво якомога швидше, не варто обмежуватися лише сухими листками.

Змішайте їх зі свіжою травою, зеленими рослинними рештками або невеликою кількістю овочевих шкірок. Не додавайте м’ясо, рибу, молочні продукти та жирні харчові відходи: вони можуть спричинити неприємний запах і привабити шкідників.

За теплої погоди, достатньої вологості та регулярного перемішування компост може дозріти за кілька місяців. Однак точний термін залежить від складу купи, її розміру й температури. Узимку процес сповільнюється, тому не варто очікувати готового добрива за кілька тижнів лише від того, що листя подрібнили.

Яке опале листя не варто класти в компост

Не використовуйте листя з рослин, які мають ознаки грибкових хвороб або сильного ураження шкідниками, якщо компостна купа не нагрівається достатньо для знищення збудників. Також краще не додавати бур’яни з дозрілим насінням: воно може зберегтися й потрапити на грядки разом із добривом.

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Листя дуба та інших дерев із жорсткими листковими пластинами також можна компостувати, але воно розкладається повільніше. Подрібнення та змішування з іншою органікою допоможуть прискорити процес.

Як зрозуміти, що компост уже готовий

Зрілий компост має темно-коричневий колір, розсипчасту структуру та приємний запах лісової землі. У ньому не повинно залишатися великої кількості впізнаваних свіжих листків або трави.

Готову масу можна використовувати для поліпшення ґрунту на грядках, у квітниках і пристовбурних кругах дерев. Водночас листовий перегній, зроблений переважно із сухого листя, зазвичай діє насамперед як поліпшувач структури ґрунту, а не як концентроване добриво.

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