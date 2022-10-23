"На злодієві шапка горить": Резніков - про заяви РФ щодо "брудної бомби"

На відміну від Москви, Україна завжди була надзвичайно відповідальною у питаннях ядерної безпеки, наголосив міністр.

Росія намагається превентивно звинуватити у своєму злочині жертву агресії.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи заяву РФ про "брудну" бомбу.

На його думку, "брудний" ядерний шантаж є приводом для жорстких превентивних кроків.

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"На злодієві шапка горить. Сьогодні Російська Федерація на високому міжнародному рівні надала офіційну ілюстрацію для цього прислів’я. Брехня щодо "брудної бомби", яку начебто готується застосувати Україна, – це елемент вже звичної кремлівської тактики. Коли російські злочинці намагаються превентивно звинуватити у своєму злочині жертву агресії", – зазначив Резніков.

Міністр нагадав, що від 2014 року Росія вже неодноразово так робила.

Зокрема, після 24 лютого РФ відкрито погрожує застосуванням ядерної зброї. Навесні вона свідомо провокувала катастрофу на Чорнобильській АЕС, а зараз шантажує світ катастрофою на Запорізькі АЕС. Російські ракети створюють небезпеку для інших атомних об’єктів України.

"На відміну від Москви, Україна завжди була надзвичайно відповідальною у питаннях ядерної безпеки. Наші ядерні об’єкти і сьогодні відкриті для МАГАТЕ. Пересвідчитись у тому, що російські заяви є маячнею, елементарно", – наголосив він.

Резніков закликав міжнародну спільноту відповісти на російські закиди посиленням тиску на злочинний терористичний режим у Москві, а також допомагати Україні засобами, які дозволять швидше очистити нашу землю від окупантів.

"Не як міністр, а як громадянин відзначу таке. Ставлення до землі в Україні завжди було особливим. Сьогодні по реакції наших воїнів і усіх наших людей я бачу, як щиро вони прагнуть звільнити українську землю від російського бруду. Від снарядів, залишків техніки, сміття, яке лишають по собі російські орди. Це навіть не військова – це ментальна потреба.

Тому навіть теоретично уявити, ніби Україна здатна вдіяти щось, що може спричинити тривале забруднення нашої землі, неможливо. Це нонсенс", – додав глава Міноборони.

На завершення він подякував міжнародним партнерам, які "адекватно сприймають цю небезпечну російську балаканину".

"Брудна бомба" – черговий фейк від РФ

Російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що нібито Україна виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб звинуватити РФ.

Після цього Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони НАТО із фейковими заявами про "брудну бомбу", серед яких - Велика Британія, Франція та Туреччина.

Міністри оборони Франції, Туреччини та Великої Британії не повірили Шойгу та закликали РФ до переговорів.

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі. В Офісі президента наголосили, що так Росія готується виправдовувати геноцид українців.

Президент Зеленський прокоментував заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито виготовила "брудну бомбу". Зеленський наголосив, що ядерну зброю зброю у Європі може застосувати лише Росія.