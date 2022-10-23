У Пентагоні розповіли, чому Шойгу телефонував Ллойд Остіну

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував очільнику Пентагона Ллойд Остіну. Міністр країни-окупантки захотів поговорити зі своїм американським колегою про Україну.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Пентагону.

"23 жовтня міністр оборони Ллойд Дж. Остін III розмовляв з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, який попросив повторного дзвінка. Остін відкинув будь-який привід для російської ескалації та підтвердив цінність продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Заяви Шойгу про "брудну" бомбу та дзвінки міністрам оборони НАТО

Російські пропагандисти поширили черговий фейк про те, що нібито Україна виготовила "брудну" бомбу та готується її застосувати на своїй же території.

Після цього міністр оборони країни-агресорки Шойгу почав телефонувати міністрам оборони країн НАТО - Туреччини, Великої Британії, Франції та США.

Міністри оборони Великої Британії, Франції та Туреччини не повірили у вигадку Шойгу та закликали Росію до переговорів з Україною.

Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі. В Офісі президента наголосили, що так Росія готується виправдовувати геноцид українців.

Президент Зеленський наголосив, що ядерну бомбу може використати лише Росія.

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