Шойгу зателефонував керівнику Пентагону: про що говорили

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у неділю, 23 жовтня, поспілкувався з керівником Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє Міністерство оборони країни-агресорки.

У російському Міноборони не розповіли, про що говорили Шойгу та Остін. Там лише наголосили, що темою розмови була "ситуація в Україні".

Також у повідомленні російського Міноборони не йдеться, чи переконував Шойгу Пентагон у вигадці пропагандистів, що "Україна нібито розробила "брудну бомбу"

"Брудна бомба": телефонні дзвінки Шойгу та реакція

Російські пропагандисти опублікували черговий фейк про те, що нібито Україна "розробила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб потім звинуватити Росію.

Через це Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони НАТО із фейковими заявами про "брудну бомбу".

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі. В Офісі президента наголосили, що так Росія готується виправдовувати геноцид українців.

Міністри оборони Великої Британії, Франції та Туреччини не особливо повірили у вигадку Шойгу та закликали Росію до переговорів з Україною.

Зеленський прокоментував "телефонну карусель" Шойгу та заявив, що ядерну бомбу може використати лише Росія.

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