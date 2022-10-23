"Брудна" бомба – експерт попередив про новий план Путіна

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко попередив, що російська пропаганда не просто так анонсує черговий військовий злочин з використанням "брудної" бомби.

Про це пише УНІАН.

"Те, що зараз російська пропаганда, всіма наявними ресурсами в один момент стали ретранслювати фейк про якусь загрозу застосування Україною "брудної" бомби – це насторожує", – зазначив експерт.

Коваленко зазначив, що сьогодні, 23 жовтня, пропагандистські ЗМІ РФ стали поширювати новину про нібито підготовлюваний в Україні теракт із застосуванням "брудної" бомби.

Експерт підкреслив, що поширюють цю новину одночасно інформаційні ресурси, які контролюються як ФСБ, так і ГУ ГШ ЗС РФ.

"Тобто, це не ІПСО якоїсь однієї силової структури, а загального порядку, що особливо привертає до нього увагу. Не виключено, що у планах російських окупантів полягає якийсь терористичний акт, в якому вони будуть спочатку звинувачувати українську владу, мовляв, це вони, для дискредитації Росії. В умовах тотального фіаско в зоні бойових дій і неможливості впливати на ситуацію іншим шляхом, крім як терором цивільного населення, Росія не може застосовувати інших методів тиску на владу України, крім як терористичні", - резюмував він.

Нагадаємо, за слова Олега Жданова, новий командувач окупаційних військ в Україні Суровікін може влаштувати "коврові бомбардування" Херсона.

Російські окупанти можуть перетворити Херсон на другий Маріуполь, знищуючи його ракетами під час відходу військ.

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