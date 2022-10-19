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Окупанти можуть влаштувати “коврові бомбардування” Херсона - Жданов

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Окупанти можуть влаштувати “коврові бомбардування” Херсона - Жданов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Новий командуючий окупаційних військ в Україні Суровікін може влаштувати “коврові бомбардування” Херсона.

Російські окупанти можуть перетворити Херсон на другий Маріуполь, знищуючи його ракетами при відході військ.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Суровікін може бомбардувати Херсон авіацією чи артилерією. Вони вивозять зараз колаборантів і важливих своїх. Вони не будуть здавати Херсон просто так. Є інформація що Путін віддав наказ “не кроку назад”. Плацдарм на правому березі ріки Дніпро - це фактично ключ до успіху. Здавати його не можна. Окупанти будуть чинити опір стільки, скільки зможуть”, - пояснив Олег Жданов.

Нагадаємо, що росіяни завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту у Вінницькій області.

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