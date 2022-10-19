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Оккупанты могут устроить "ковровые бомбардировки" Херсона — Жданов

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Оккупанты могут устроить "ковровые бомбардировки" Херсона — Жданов

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Новый командующий оккупационными войсками в Украине Суровикин может устроить "ковровые бомбардировки" Херсона.

Российские оккупанты могут превратить Херсон во второй Мариуполь, уничтожая его ракетами при отходе войск.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

“Суровикин может бомбить Херсон авиацией или артиллерией. Они вывозят сейчас коллаборантов и своих важных. Они не будут сдавать Херсон просто так. Есть информация, что Путин отдал приказ "не шага назад". Плацдарм на правом берегу реки Днепр – это фактически ключ к успеху. Сдавать его нельзя. Оккупанты будут сопротивляться столько, сколько смогут”, — пояснил Олег Жданов.

Напомним, что россияне нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Винницкой области.

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