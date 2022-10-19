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В центральных областях Украины ПВО сбило 4 ракеты и 8 беспилотников: подробности

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В центральных областях Украины ПВО сбило 4 ракеты и 8 беспилотников: подробности

Фото: Воздушное командование "Центр"

Россия снова атакует Украину ракетами и беспилотниками.

По состоянию на 15:00 19 октября в центральных регионах Украины ПВО сбило 12 воздушных целей — 4 ракеты и 8 беспилотников.

Об этом сообщает воздушное командование "Центр".

"Сегодня 19 октября по состоянию на 15:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" Воздушных Сил сбиты 2 крылатые ракеты и 8 БПЛА, еще 2 крылатые ракеты приземлены силами ПВО СВ", — говорится в сообщении.

Ракетные обстрелы Украины 19 октября

Россия в среду 19 октября продолжает обстреливать Украину ракетами. В 12.13 в Украине началась масштабная воздушная тревога.

В ОК "Север" сообщили, что над Черниговщиной удалось сбить две российские ракеты. Также в Чернигове разразился российский дрон-камикадзе.

Раздались взрывы также в Ивано-Франковской и Винницкой областях. По состоянию на 15.55 воздушная тревога продолжается в Киевской, Черкасской, Черниговской и Луганской областях. В Киеве продолжаются взрывы.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
968
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