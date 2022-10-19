Воздушные силы сбили над Черниговщиной две ракеты — ОК "Север"

На западе Черниговской области сбиты две ракеты.
В Черниговской области возле с. Копти Воздушные силы сбили две российские ракеты.
Об этом сообщает ОК "Север".
"Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
В настоящее время известно о взрывах в Киевской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.
В Киевской области уже некоторое время работает ПВО и в Сети сообщается о сбитии нескольких российских ракет.