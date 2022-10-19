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Воздушные силы сбили над Черниговщиной две ракеты — ОК "Север"

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Воздушные силы сбили над Черниговщиной две ракеты — ОК "Север"

Фото: ОК Север

На западе Черниговской области сбиты две ракеты.

В Черниговской области возле с. Копти Воздушные силы сбили две российские ракеты.

Об этом сообщает ОК "Север".

"Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты", — говорится в сообщении.

Фото: ОК Север / ©
Фото: ОК Север

Напомним, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

В настоящее время известно о взрывах в Киевской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

В Киевской области уже некоторое время работает ПВО и в Сети сообщается о сбитии нескольких российских ракет.

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