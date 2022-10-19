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В Ивано-Франковской области раздался мощный взрыв

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В Ивано-Франковской области раздался мощный взрыв

Фото: Associated Press

Местные сообщают о взрыве в Ивано-Франковской области.

В Бурштине Ивано-Франковской области сообщают о взрывах.

За несколько минут до этого руководитель ОВА Светлана Онищук предупредила об угрозе ракетных ударов по области.

"Есть угроза ракетных ударов. Не распространяйте никакие фото, видео и предположения, не помогайте врагу", — написала она в Телеграмме.

Позже Онищук отметила, что вся официальная информация о вероятном "прилете" появится позже

"Друзья, не паникуем, остаемся в укрытиях. Вся официальная информация впоследствии", — написала она.

Напомним, во время масштабной воздушной тревоги взрывы прогремели и в Винницкой области. Информацию подтвердил глава областной военной администрации.

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