В Киеве и области прогремели новые взрывы: фото, видео

Силы ПВО могли уничтожить до пяти вражеских ракет, однако власти еще официально не комментировали ситуацию.

В Киеве и области прогремели три новых взрыва 19 октября после объявления в регионе воздушной тревоги.

Об этом сообщают ТСН.ua местные жители и информируют Telegram-каналы.

Известно, что в Киевской области уже некоторое время работает ПВО и в Сети сообщается о сбитии нескольких российских ракет. По неподтвержденным данным, в области зафиксированы вражеские дроны-камикадзе.

Напомним, в почти всей Украине днем 19 октября была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов или дронов-камикадзе.

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Винницкой области. Местные власти сообщили о ракетных обстрелах.

Взрывы были слышны и в Киеве и области: власти сообщили о работе ПВО и призвали не покидать укрытий. В Сети публиковали кадры работы украинской противовоздушной обороны.

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