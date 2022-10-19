У Києві та області прозвучали нові вибухи: фото, відео

Сили ППО могли знищити до п'яти ворожих ракет, проте влада ще офіційно не коментувала ситуацію.
У Києві та області прозвучали три нові вибухи 19 жовтня після оголошення в регіоні повітряної тривоги.
Про це ТСН.ua повідомляють місцеві жителі та інформують Telegram-канали.
Відомо, що на Київщині вже певний час працює ППО і в Мережі повідомляється про збиття кількох російських ракет. За непідтвердженими даними, в області зафіксовані ворожі дрони-камікадзе.
Нагадаємо, у майже всій Україні вдень 19 жовтня була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетних ударів або дронів-камікадзе.
Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Вінницькій області. Місцева влада повідомила про ракетний обстріл.
Вибухи були чутно і в Києві та області: влада повідомила про роботу ППО та закликала не залишати укриттів. У Мережі публікували кадри роботи української протиповітряної оборони.
Читайте також: