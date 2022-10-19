У Вінницькій області пролунали вибухи: є влучання в об’єкт енергоструктури

Місцеві повідомляють про вибухи у Вінницькій області. Інформацію підтверджує і очільник обласної військової адміністрації.

Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов підтвердив вибухи у області.

"Залишайтесь в укриттях! Вінницька область під ракетним обстрілом! Працюють військові!" - написав Борзов.

Сергій Борзов підтвердив атаку по об’єкту критичної інфраструкутри.

"Знову ворог б’є по енергетичним об’єктах. Є влучання і по Вінницькій області. Рятувальні служби працюють на місці", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що після вибухів у Вінницькій області у деяких населених пунктах області спостерігаються перебої з електропостачанням.

Зазначимо, по всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму оголошена повітряна тривога. Не нехтуйте своєю безпекою, прямуйте до найближчого укриття!