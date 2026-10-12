Як підготуватися до блекаутів: скільки води, ліків і пального потрібно мати вдома

Як діяти при тривалих відключеннях світла / © ТСН.ua

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Під час війни осінньо-зимовий період вимагає від кожного максимальної зібраності та завчасної підготовки до можливих блекаутів. Масовані атаки на інфраструктуру можуть одночасно позбавити домівки світла, тепла, води та зв’язку на кілька днів поспіль. Щоб пройти можливі комунальні виклики впевнено та безпечно, варто завчасно сформувати базові домашні запаси й засвоїти головні правила виживання в умовах знеструмлень.

ТСН.ua зібрав поради рятувальників, медиків, фахівців із виживання та експертів, як підготуватися до ймовірних блекаутів, як діяти в період тривалих відключень світла та що варто мати в запасі.

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Скільки літрів води потрібно мати в запасі

Під час масштабних та тривалих знеструмлень водопостачання часто припиняється через зупинення насосного обладнання, від чого насамперед страждають мешканці верхніх поверхів багатоповерхівок. Тому мешканцям квартир слід подбати заздалегідь про запаси не тільки питної води, а й технічної.

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У Київській міській державній адміністрації рядить робити мінімальний розрахунок щонайменше на три доби. Для однієї дорослої людини добова норма становить приблизно три літри питної води (включно з рідиною для приготування їжі) та 10–12 літрів технічної — для особистої гігієни й побутових потреб.

Таким чином:

На одну людину необхідно 9 літрів питної та 30–36 літрів технічної води;

на двох людей — 18 літрів питної та 60–72 літри технічної води;

на трьох людей — близько 27 літрів питної та 90–108 літрів технічної води;

на чотирьох людей: від 36 до 48 літрів питної та 120–144 літри господарської води.

Якщо в домівці є немовлята, літні люди, домашні улюбленці або члени родини з особливими медичними потребами, цей обсяг слід суттєво збільшити.

У побуті в пригоді також може стати термос: у той час, поки є електроенергія або під час планових відключень, у нього варто заздалегідь налити окріп, який потім буде використовуватися для швидкого приготування чаю, кави чи їжі.

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Коли припинилося водопостачання, слід насамперед перевірити повідомлення від місцевої влади та водоканалу щодо термінів відновлення мережі та адрес пунктів розливу. Якщо вода ще тече, але є загроза відключення, вам слід негайно заповнити всі чисті місткості.

Найкращий варіант води, яку ви будете використовувати для пиття — фасована бутильована вода в заводському пакованні або вода з перевірених джерел, бюветів та свердловин. Таку воду слід тримати в чистій закритій харчовій тарі в прохолодному, захищеному від сонця місці, а також окремо від технічної води. Ємності з рідиною слід підписати — «Питна» та «Технічна», щоб уникнути неприємностей в майбутньому.

Категорично заборонено використовувати для зберігання питної води пляшки чи каністри, де раніше зберігалися бензин, мастила або побутова хімія. Також забороняється вживати воду з річок, озер чи інших відкритих водойм.

В умовах блекауту часто людям доводиться брати воду з будь-яких доступних джерел — з-під крана, криниць, свердловин у дворах чи навіть з найближчих водойм. Перевірити її якість на місці неможливо, тому вона цілком може виявитися небезпечною. Щоб не нашкодити здоров’ю, таку воду обов’язково потрібно власноруч підготувати й знезаразити перед тим, як пити чи готувати їжу.

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МОЗ України називає кип’ятіння одним із найнадійніших способів знезараження води в побутових умовах. Воду потрібно кип’ятити щонайменше 10 хвилин, після чого її слід залишити повністю охолонути та відстоятися. Якщо після цього на дні з’явиться осад, верхній прозорий шар обережно зливають в іншу чисту ємність, намагаючись не збовтати. Зберігати таку воду слід у щільно закритому чистому посуді.

Що робити, коли зникло опалення

Під час тривалих блекаутів відсутність опалення стає одним із найскладніших випробувань у холодну пору року. Головне завдання в такій ситуації — не стільки згенерувати нове тепло, скільки максимально зберегти наявне всередині оселі.

Насамперед важливо ліквідувати всі джерела протягів. Фахівці радять:

заклеїти щілини у віконних рамах ущільнювачем або скотчем;

під вхідні двері покласти згорнуті ковдри чи рушники;

застелити підлогу килимами;

використовувати щільні штори — вони створюють додатковий бар’єр проти холодного скла. У сонячні дні штори, навпаки, варто розсувати, щоб сонячне проміння через чисте скло природно прогрівало кімнату.

Якщо квартира велика, краще згрупуватися всією родиною в одній найменшій кімнаті й щільно зачинити двері. У нічний час, під час сну, для збереження тепла всередині приміщення можна поставити туристичний намет.

Для того, аби зігріти себе, варто застосовувати метод багатошаровості в одязі: термобілизна, фліс та вовна — працюють найкраще. Зігріти ліжко перед сном вам допоможуть звичайні пластикові пляшки з гарячою водою, загорнуті в рушник, а також спальні мішки, хімічні грілки або електроковдри, підключені до зарядної станції.

Водночас експерти з виживання радять під час відключення опалення вживати гарячий чай, бульйон та ситну їжу, які також допоможуть організму підтримувати внутрішню температуру.

Варто зауважити, що категорично заборонено обігрівати житло газовими плитами, розпалювати всередині мангали чи вугільні печі, а також заносити до квартир чи будинків генератори — це загрожує смертельним отруєнням чадним газом і пожежами.

Рятувальники зауважують, що будь-які альтернативні прилади на кшталт газових пальників чи свічок вимагають постійного нагляду та регулярного провітрювання. Якщо ж температура в помешканні падає до критичних позначок, особливо коли в родині є діти чи літні люди, краще заздалегідь подбати про тимчасовий переїзд до опалюваного приміщення або пункту обігріву.

Як діяти, якщо не працює каналізація

Відключення електроенергії не завжди призводить до зупинення водовідведення. За словами фахівців «Київводоканалу», каналізація всередині будинку працює за допомогою природного нахилу, тож стоки відходять навіть без електрики. Проте міські насосні станції потребують живлення, і хоч їх намагаються підключати до генераторів, ризик аварій однаково залишається.

Поки сантехніка працює справно, туалет можна спокійно змивати заздалегідь набраною технічною водою. Якщо ж нечистоти починають підніматися назад через унітаз чи ванну, користуватися водопроводом треба негайно припинити та одразу викликати аварійку, ОСББ чи сантехніка. Намагатися пробити затор додатковим змиванням не варто, бо це може погіршити ситуацію.

Під час блекауту у Києві / © Getty Images

Коли водовідведення зникає надовго, тимчасовим виходом може стати портативний біотуалет, але важливо заздалегідь продумати, куди викидати відходи. Якщо ж інших санітарних варіантів немає, слід звертатися до місцевих комунальників, адже виливати нечистоти у дворі, під’їзді чи через дощову каналізацію суворо заборонено.

Які ліки необхідно підготувати на випадок блекауту

Під час тривалого блекауту та обстрілів аптеки й магазини можуть працювати зі збоями, тому медикаменти слід підготувати заздалегідь. Мобільна аптечка має бути компактною, а її ефективність залежить не від кількості засобів, а від наявності найнеобхіднішого та вміння цим користуватися.

Базова аптечка повинна містити у собі:

основні препарати: знеболювальні, жарознижувальні, протиалергійні засоби, ліки від розладів шлунка й нудоти, а також сольові розчини для відновлення гідратації;

персональні ліки: індивідуальний запас препаратів тривалого приймання (інсулін, інгалятори, ліки від тиску чи епілепсії) для кожного члена родини. Щодо умов зберігання ліків, які потребують холоду, варто завчасно проконсультуватися з фармацевтом;

засоби для оброблення ран: антисептики, стерильні бинти, еластичні пов’язки, сертифікований кровоспинний турнікет (наприклад, CAT або «Січ»), пластирі та гідрогелеві серветки від опіків.

Усередину аптечки обов’язково слід покласти записку з вашим ім’ям, групою крові, переліком хронічних хвороб, алергій, дозуванням щоденних ліків та контактами близьких. Не варто перевантажувати набір антибіотиками, гормонами, зеленкою, йодом чи рецептурними препаратами, якими ви не вмієте користуватися.

Для родин із немовлятами додатково потрібні підгузки, дитяче харчування та доглядова косметика.

Що потрібно мати вдома на випадок тривалих відключень світла

Підготовка оселі до тривалих відключень електроенергії вимагає комплексного підходу. Слід подбати про додаткове освітлення, зв’язок із рідними, збереження продуктів та способи приготування їжі. Комплектувати такий набір можна поступово, орієнтуючись на тривалість блекаутів та щоденні потреби родини.

Для забезпечення світла найкраще підходять акумуляторні LED-лампи й ліхтарі, які варто розставити по різних кімнатах. Спалах смартфона використовувати не варто, аби даремно не витрачати акумулятор телефону. Свічки слід розглядати лише як крайній резервний варіант, суворо дотримуючись правил пожежної безпеки й не залишаючи відкритий вогонь без нагляду.

До відключень світла слід підготуватися заздалегідь

Підтримувати роботу гаджетів допоможе потужний повербанк, а для життєзабезпечення всієї квартири — ноутбуків, роутера чи освітлення — знадобиться портативна зарядна станція. Обираючи її, важливо враховувати ємність акумулятора та вихідну потужність, необхідну для ваших приладів. Щоб залишатися з інтернетом, дізнайтеся у провайдера про енергонезалежність мережі й заживіть Wi-Fi роутер через спеціальний ДБЖ, повербанк із відповідним кабелем або зарядну станцію. Головне правило — тримати всі пристрої зарядженими, поки є світло.

Щодо харчування, то базовий раціон мають становити продукти тривалого зберігання, які не потребують холодильника та складного приготування.

Для цього підготуйте:

консерви (м’ясні, рибні, овочеві);

горіхи та сухофрукти;

хлібці, печиво та енергетичні батончики;

каші та супи швидкого приготування.

Зберегти свіжість продуктів і готових страв на деякий час допоможе термосумка з холодоелементами. Крім цього, у домашньому резерві обов’язково повинні бути термос, запасні елементи живлення (батарейки), базовий запас гігієнічних засобів та готівка.

Скільки пального потрібно тримати про запас через атаки РФ

Через загрозу ударів ворога по паливній інфраструктурі в Україні можливі тимчасові перебої з постачанням пального. На подолання логістичних розривів у разі нових обстрілів ринку може знадобитися від двох до трьох тижнів. Експерти паливного ринку радять водіям сформувати власний резерв приблизно на 50–70 літрів, якого вистачить на цей період.

Водночас обов’язково слід враховувати правила безпеки під час зберігання пального. Найзручніший і найбезпечніший варіант — узяти за звичку заїжджати на АЗС завчасно, щоб паливний бак завжди був заповнений наполовину.

Якщо ж ви вирішили зробити запаси у каністрах, купуйте лише спеціальну металеву або сертифіковану пластикову тару, розраховану під нафтопродукти. Наливати, перевозити чи зберігати бензин і дизель у звичайних пластикових пляшках або побутових баклажках категорично заборонено.

Водночас Державна екологічна інспекція та правила пожежної безпеки категорично забороняють тримати каністри з бензином чи дизелем у квартирах, на балконах, у підвалах та під’їздах багатоквартирних будинків. Зберігати паливний резерв можна лише в окремому прохолодному приміщенні з гарною вентиляцією, подалі від джерел тепла, відкритого вогню та електроприладів (наприклад, у гаражі).

Для мешканців багатоквартирних будинків найпрактичнішим і найбезпечнішим рішенням залишається вчасна заправка автомобіля, а не влаштування небезпечного складу пального у власному помешканні.

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