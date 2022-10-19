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У Чернігові вибухнув ворожий дрон-камікадзе - ОВА

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У Чернігові вибухнув ворожий дрон-камікадзе - ОВА

Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус / Facebook

В Україні оголошена повітряна тривога.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про вибух ворожого дрона-камікадзе у Чернігові.

Про це він написав у Telegram.

"Маємо вибух шахіда у Чернігові. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - зазначив він.

Водночас в ОК "Північ" додали, що у Чернігівській області біля с. Кіпті Повітряні сили збили дві російські ракети. 

Варто зазначити, що по всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму, наразі оголошена повітряна тривога. Не нехтуйте своєю безпекою, прямуйте до найближчого укриття!

Нагадаємо, що вибухи також пролунали у Києві, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

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