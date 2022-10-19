Путін запровадив "воєнний стан" на тимчасово захоплених територіях України

Російський диктатор Володимир Путін запровадив "воєнний стан" на тимчасово захоплених територіяк Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Фейковий наказ має запрацювати від опівночі 20 жовтня.
Слід зазначити, що путінський "воєнний стан" передбачає:
- Заборону на виїзд громадян за межі країни.
- Евакуацію об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців у безпечні райони.
- Введення особливого режиму в'їзду та виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування нею.
- Залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення об'єктів економіки.
- Вилучення необхідного для потреб оборони майна в організацій та громадян з подальшою виплатою державою його вартості.
- Введення військової цензури у сфері комунікацій, а також контролю за телефонними переговорами.
Це означає, що Росія тепер відкрито продовжить красти українське майно і вивозитиме його на свою територію, забиратиме у людей їхнє надбання і проводитиме повну мобілізацію на тимчасово захоплених територіях України.
Крім того, Путін запровадив "середній рівень реагування" у Криму, Севастополі, Краснодарському краї, а атакож Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях.
До того ж, російський диктатор оголосив про рівень підвищеної готовності на територіях Центрального (зокрема це Москва) і південного федеральних округів.