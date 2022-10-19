Путін запровадив "воєнний стан" на тимчасово захоплених територіях України

Фейковий наказ має запрацювати від опівночі 20 жовтня.

Слід зазначити, що путінський "воєнний стан" передбачає:

Заборону на виїзд громадян за межі країни.

Евакуацію об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців у безпечні райони.

Введення особливого режиму в'їзду та виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування нею.

Залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення об'єктів економіки.

Вилучення необхідного для потреб оборони майна в організацій та громадян з подальшою виплатою державою його вартості.

Введення військової цензури у сфері комунікацій, а також контролю за телефонними переговорами.

Це означає, що Росія тепер відкрито продовжить красти українське майно і вивозитиме його на свою територію, забиратиме у людей їхнє надбання і проводитиме повну мобілізацію на тимчасово захоплених територіях України.

Крім того, Путін запровадив "середній рівень реагування" у Криму, Севастополі, Краснодарському краї, а атакож Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях.

До того ж, російський диктатор оголосив про рівень підвищеної готовності на територіях Центрального (зокрема це Москва) і південного федеральних округів.