В Чернигове взорвался вражеский дрон-камикадзе — ОВА

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил о взрыве вражеского дрона-камикадзе в Чернигове.

Об этом он написал в Telegram.

"У нас есть взрыв шахида в Чернигове. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — отметил он.

В то же время в ОК "Север" добавили, что в Черниговской области возле с. Копти Воздушные силы сбили две российские ракеты.

Стоит отметить, что по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, сейчас объявлена воздушная тревога. Не пренебрегайте своей безопасностью, направляйтесь к ближайшему укрытию!

Напомним, что взрывы также прогремели в Киеве, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

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