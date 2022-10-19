Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Чернигове взорвался вражеский дрон-камикадзе — ОВА

Дата публикации
Просмотры
1041
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Чернигове взорвался вражеский дрон-камикадзе — ОВА

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус/Facebook

В Украине объявлена воздушная тревога.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил о взрыве вражеского дрона-камикадзе в Чернигове.

Об этом он написал в Telegram.

"У нас есть взрыв шахида в Чернигове. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — отметил он.

В то же время в ОК "Север" добавили, что в Черниговской области возле с. Копти Воздушные силы сбили две российские ракеты.

Стоит отметить, что по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, сейчас объявлена воздушная тревога. Не пренебрегайте своей безопасностью, направляйтесь к ближайшему укрытию!

Напомним, что взрывы также прогремели в Киеве, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Читайте также:

Иран предоставил дроны-камикадзе Путину по одной причине – Сергей Данилов

Иран предоставил дроны-камикадзе Путину по одной причине – Сергей Данилов

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация