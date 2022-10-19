"У росіян дуже багато проблем": генерал США розповів, як взимку розвиватиметься війна в Україні

Взимку армії Росії буде значно складніше вести війну проти України, ніж ЗСУ.

Про це заявив генерал Збройних сил США Девід Петреус, інформує "Укрінформ".

Він пояснив, що нині логістика росіян дуже слабка, у них немає ані достатньо озброєння, ані теплого одягу.

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"Не думаю, що українські війська будуть уповільнювати свій оперативний наступ з приходом зими. Логістика росіян дуже слабка, мости зруйновані, так само, як і залізничні колії, як на Кримському мосту. Для росіян існує дуже багато проблем. Зима наближається. У них навіть теплого одягу не вистачає, не говорячи вже про озброєння", – заявив Петреус.

За його словами, Росія вже зазнала в Україні в 3-4 рази більше втрат за 8 місяців, ніж за 9 років війни в Афганістані. До того ж, моральний дух російської армії дуже низький.

"Вони не розуміють, за що вони воюють. Здебільшого на фронті представники національних меншин, яких було кинуто на лінію зіткнення", – сказав він.

Нагадаємо, раніше генерал Збройних сил США Девід Петреус заявив, що диктатор Росії Володимир Путін вже не у змозі переломити динаміку війни в Україні - ЗСУ продовжать успішно звільняти окуповані війська РФ території.

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