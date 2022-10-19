У Польщі поляк збив на авто українця, а його приятелі з палицями відгамселили тих, хто заступився за постраждалого

У місті Легниця стався напад на трьох громадян України, які приїхали до Польщі кілька місяців тому.

Як пoвідoмляє rmf24.pl, інцидент у нічний час на парковці біля одного з нічних клубів.

Троє українців стояли на парковці в той час, коли 18-річний місцевий житель намагався припаркуватися. Під час руху він заднім ходом збив одного з них, а потім ще й переїхав йому ногу.

За словами правоохоронців, водія намагалися зупинити двоє інших громадян України. Вони встигли вдарити по кузову авто. Тим не менш, водій втік, а дорогою повідомив свого брата та приятелів, які саме перебували в нічному клубі про те, що на нього напали.

Троє чоловіків швидко вибігли на вулицю й почали бити громадян України руками, ногами і навіть палицями.



Поліцейські затримали на місці одного з нападників, а пізніше - решту. Усі вони - жителі Легниці. Один із них неповнолітній.

Учасникам нападу інкримінують участь у побитті та завданні тілесних ушкоджень. Їм загрожує до 4,5 років в'язниці. Долю неповнолітнього нападника вирішуватиме родинний суд.

Своєї провини затримані не визнали.



18-річний водій заявив, що наїхав на людину випадково, однак запис з камер спостереження свідчить про протилежне.

Нагадаємо, щоу Польщі на трасі "Люблін – Хелм" українці влаштували між собою масштабну ДТП. Зіткнулися рейсовий автобус, мікроавтобус, евакуатор та вантажівка. За кермом усіх транспортних засобів перебували громадяни України.

Раніше повідомлялося, що в Польщі українку на дорозі збили одразу дві автівки. Жінка загинула.

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