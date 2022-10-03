У Польщі українці влаштували між собою масштабну ДТП

На польській трасі зіштовхнулися 4 автівки, водіями яких є громадяни України.
У Польщі на трасі “Люблін – Хелм” сталася ДТП за участю рейсового автобуса, мікроавтобуса, евакуатора і вантажівки. Водіями усіх транспортних засобів виявилися українці.
Про це повідомляє поліція Любліна.
ДТП сталася у місті Титусин. 33-річний водій рейсового автобуса "Варшава – Одеса" перевищив допустиму швидкість і влетів у мікроавтобус Mercedes Sprinter, який їхав попереду.
Від удару Sprinter, за кермом якого перебував 47-річний українець, відкинуло в кузов евакуатора, який перевозив дві автівки - вони "випали" з евакуатора на зустрічну смугу. За кермом евакуатора перебував 32-річний громадянин України.
Рейсовий автобус своєю чергою після зіткнення відкинуло у причіп вантажівки Scania, якою кермував 41-річний українець.
Внаслідок ДТП травм зазнали двоє людей - їх доправили до найближчої лікарні. Алкотест показав, що на момент зіткнення усі водії-учасники автопригоди були тверезими.
Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
Нагадаємо, що в Польщі громадянку України збили одразу дві автівки. Жінка загинула.
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