В Польше украинцы устроили между собой масштабное ДТП

На польской трассе столкнулись 4 автомобиля, водителями которых являются граждане Украины.

В Польше на трассе "Люблин — Хелм" произошло ДТП с участием рейсового автобуса, микроавтобуса, эвакуатора и грузовика. Водителями всех транспортных средств оказались украинцы.

Об этом сообщает полиция Люблина.

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ДТП произошло в городе Титусин. 33-летний водитель рейсового автобуса "Варшава – Одесса" превысил допустимую скорость и влетел в ехавший впереди микроавтобус Mercedes Sprinter.

От удара Sprinter, за рулем которого находился 47-летний украинец, отбросило в кузов эвакуатора, который перевозил два автомобиля — они "выпали" из эвакуатора на встречную полосу. За рулем эвакуатора находился 32-летний гражданин Украины.

Рейсовый автобус в свою очередь после столкновения отбросило в прицеп грузовика Scania, которым управлял 41-летний украинец.



В результате ДТП травмы получили два человека — их доставили в ближайшую больницу. Алкотест показал, что на момент столкновения все водители-участники происшествия были трезвыми.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, что в Польше гражданку Украины сбили сразу два автомобиля. Женщина погибла.

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