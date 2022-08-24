Тело искали 2 дня: в Польше погиб 25-летний украинец

Трагический случай произошел в селе Вулка Гурская (гмина Яблонная) Мазовецкого воеводства.

Как сообщает Yavp.pl.

В воскресенье, 21 августа, группа молодых людей купалась в реке Висла. В какой-то момент один из отдыхающих нырнул в воду и пропал.

К поискам человека подключились пожарные, спасатели и полиция. Водоем гидролокатором обследовали водолазы, но в тот день поиски не увенчались успехом. Во вторник, 23 августа, около 16 часов тело мужчины заметили в реке в районе Нового Двора Мазовецкого.



Было установлено, что погибший – 25-летний гражданин Украины.



Напомним, что в Польше пьяная украинка пришла с годовалым сыном в бассейн. Женщину задержали.

Читайте также: