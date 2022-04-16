В Испании россияне жестоко избили украинца за слова "Слава Украине" (видео)

В Испании россияне жестоко избили украинца за слова "Слава Украине" (видео)

Несколько женщин пытались успокоить нападавших.

В Испании, в баре в Аликанте, трое нетрезвых россиян жестоко избили бармена, который сказал "Слава Украине".

Бармен Руслан Повалий сказал россиянам, что заведение закрывается и попросил покинуть помещение. Они, услышав его упор, спросили, откуда он родом, пишет издание lavanguardia.com.

"Я ответил, что из Украины. И добавил: "Слава Украине", – сказал мужчина.

После этого россияне начали жестоко избивать мужчину на глазах у владельца бара и четырех посетителей. Несколько женщин пытались успокоиться нападающих, но безуспешно.

Бармен сообщил об избиении в гражданскую гвардию, проводится расследование.

Ранее стало известно, что бронзовый призер Олимпийских игр-2008 в Пекине спортивный гимнаст Александр Воробьев потерял отца во время войны с Россией. Сергей Воробьев погиб, защищая от врага город Изюм.