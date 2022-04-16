В Іспанії росіяни жорстоко побили українця за слова "Слава Україні" (відео)

В Іспанії росіяни жорстоко побили українця за слова "Слава Україні" (відео)

Декілька жінок намагалися заспокоїти нападників.

В Іспанії, у барі в Аліканте, троє нетверезих росіян жорстоко побили бармена, який сказав "Слава Україні".

Бармен Руслан Повалій сказав росіянам, що заклад закривається і попросив залишити приміщення. Вони, почувши його акцент, запитали, звідки він родом, пише видання lavanguardia.com.

"Я відповів, що з України. І додав: "Слава Україні", - сказав чоловік.

Після цього росіяни почали жорстоко бити чоловіка на очах у власника бару і чотирьох відвідувачів. Декілька жінок намагалися заспокоїтися нападників, але без успіху.

Бармен повідомив про побиття до цивільної гвардії, проводиться розслідування.

Раніше стало відомо, що бронзовий призер Олімпійських ігор-2008 у Пекіні, спортивний гімнаст Олександр Воробйов втратив батька під час війни з Росією. Сергій Воробйов загинув, захищаючи від ворога місто Ізюм.