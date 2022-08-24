Тіло шукали 2 дні: у Польщі загинув 25-річний українець

Трагічний випадок стався в селі Вулка Гурська (гміна Яблонна) Мазовецького воєводства.

Як повідомляє Yavp.pl.

У неділю, 21 серпня, група молодих людей купалася в річці Вісла. У якийсь момент один з відпочивальників пірнув у воду і зник.

До пошуків людини долучилися пожежники, рятувальники та поліція. Водойму гідролокатором обстежували водолази, але того дня пошуки не увінчалися успіхом. Аж у вівторок, 23 серпня, близько 16 години тіло чоловіка помітили у річці в районі Нового Двору Мазовецького.



Було встановлено, що загиблий - 25-річний громадянин України.



Нагадаємо, що у Польщі п'яна українка прийшла з однорічним сином до басейну. Жінку затримали.

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