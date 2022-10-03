В Украине обновили перечень громад для выплаты помощи ВПЛ

Минреинтеграции обновило перечень громад в районах боевых действий, на оккупированных территориях и в окружении.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий утвердило обновленный перечень громад в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях и в окружении, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Так, в обновленный перечень территориальных громад входит 9 областей.
Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (56), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (22), Черниговской (4) областей.
Всего в перечне 326 громад.
"Все внутренне перемещенные лица из этих громад получат денежную помощь от государства. Информируем, что указанный перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городских военных администраций", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине анонсировали новую помощь – 2200 гривен, кто может ее получить.
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