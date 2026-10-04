Украинцы в Польше рискуют лишиться 800+: в октябре у них могут отобрать выплаты

Украинские беженцы / © Getty Images

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Украинские беженцы, получившие временную защиту в Польше, в октябре могут лишиться права на выплаты по программе «800+». Такая неприятность может произойти не только из-за невыполнения требований, касающихся проживания, трудоустройства или обучения детей, но и из-за несвоевременного обновления персональных данных в реестре PESEL.

Об этом сообщает издание «Новости.LIVE».

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Программа «800+» предусматривает ежемесячную выплату в размере 800 злотых на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. Для украинцев, имеющих статус временной защиты, право на эту помощь зависит от одновременного выполнения ряда условий.

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В частности, получатели должны иметь действующий статус PESEL UKR, проживать вместе с детьми на территории Польши, иметь официальную работу, собственный бизнес или другую форму занятости, а также платить налоги в стране. Дети также должны посещать польский детский сад или школу.

Отдельным основанием для утраты права на выплаты может стать статус временной защиты. По информации Фонда социального страхования Польши (ZUS), некоторым украинцам необходимо было обновить личные данные в реестре до 1 сентября 2026 года.

Те, кто не сделал этого вовремя, могли лишиться своего статуса UKR. Как поясняли в ZUS, после этой даты статус меняется на NUE, а временная защита прекращается. Для дальнейшего легального пребывания в Польше в таком случае необходимо получить другое основание для проживания.

Соответственно, утрата статуса временной защиты может лишить человека права на финансовую поддержку в рамках программы «800+».

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Украинцам в Польше рекомендуется проверять актуальность своих данных и индивидуальные обстоятельства, поскольку несоблюдение хотя бы одного из необходимых условий может повлиять на право на получение помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше иностранцев, получающих помощь по программе «800+», дополнительно проверяют через государственные реестры. В частности, ZUS выясняет, действительно ли получатель проживает в стране, а также проверяет информацию о временной защите и пересечении границы.

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