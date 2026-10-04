Как выглядят общежития в Европе: украинка показала комнату для студентов

Студенты / © unsplash.com

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В начале октября в большинстве европейских стран стартует учебный год в университетах. Украинка Оксана Солук решила показать, как выглядит студенческое жилье за границей, и продемонстрировала комнату, в которую в начале учебного года поселился ее сын.

Об этом женщина написала в Facebook.

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По словам Оксаны, ранее она уже рассказывала об общежитиях в Украине и за ее пределами, однако в основном показывала их на фото. На этот раз у женщины была возможность лично приехать к сыну и показать его комнату.

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Студенческое помещение рассчитано на двух человек, однако есть варианты поселения от одного до трех человек.

Что есть в комнате

В комнате есть кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи, а также отдельный санузел с душем. Для студентов предусмотрены две кровати с постельным бельем и полотенцами, рабочие места с лампами, полочки и другие необходимые принадлежности.

Украинка отмечает, что в этот раз хотела не просто рассказать об условиях проживания, а показать их своими глазами.

«По моему мнению, лучшим бонусом плюсом идут вот такие виды», — написала она.

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Ранее украинка из Житомира Юлиана показала условия проживания в лагере для беженцев в Аугсбурге, где очутилась вместе с детьми. Она заявила, что не советует семьям с маленькими детьми ехать именно в этот центр, а своими впечатлениями поделилась в Threads. Публикация вызвала бурную дискуссию: одни пользователи упрекали женщину в недовольстве бесплатным жильем, другие поддержали ее и посоветовали искать другие варианты поселения. Украинка объяснила, что хотела только поделиться собственным опытом, чтобы другие семьи могли учесть при выборе места жительства.

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