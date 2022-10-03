Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні оновили перелік громад для виплати допомоги ВПО

Дата публікації
Перегляди
1180
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні оновили перелік громад для виплати допомоги ВПО

Харкоівська ОВА

Мінреінтеграції оновило перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях і в оточенні.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений перелік громад у районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях і тих, що в оточенні, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Так, до оновленого переліку територіальних громад входить 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (56), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (22), Чернігівської (4) областей.

Загалом у переліку наразі 326 громад.

"Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави. Інформуємо, що зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні анонсували нову допомогу - 2 200 гривень, хто може її отримати.

Читайте також:

Можна отримувати медичну допомогу без декларації — заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак

Можна отримувати медичну допомогу без декларації — заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація