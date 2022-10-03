В Україні оновили перелік громад для виплати допомоги ВПО

Мінреінтеграції оновило перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях і в оточенні.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений перелік громад у районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях і тих, що в оточенні, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Так, до оновленого переліку територіальних громад входить 9 областей.
Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (56), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (22), Чернігівської (4) областей.
Загалом у переліку наразі 326 громад.
"Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави. Інформуємо, що зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій", - йдеться у повідомленні.
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