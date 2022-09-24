В Україні запустили чат-бот щодо питань евакуації та надання гумдопомоги

Мінреінтеграції України запустило чат-бот Minre_1548_Help_Bot для звернень українців, які потребують евакуації чи гуманітарної допомоги.

Чат-ботом також зможуть скористатися примусово депортовані до Росії або інших країн українці, які хочуть повернутися додому.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

"Вдячні за розробку Minre_1548_Help_Bot команді ефективних IT-рішень Tribe. Чат-бот доступний у телеграмі за посиланням", – йдеться в заяві.

У Мінреінтеграції також повідомили, що продовжують координувати евакуацію людей з територій, де ведуться бойові дії, тимчасово окупованих та деокупованих територій.

У відомстві нагадали, що його гаряча лінія з кризових питань 15-48 працює у режимі 24/7. Також можна звернутися через мобільні застосунки WhatsUpp/Telegram/Viber за номером телефону +38(096)0788433.

Нагадаємо, в Україні змінився перелік громад, що перебувають у зоні бойових дій та в окупації.