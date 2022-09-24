Критична анорексія: у патронатній службі "Азова" розповіли про стан звільнених захисників

Є випадки, коли родичі навіть не можуть упізнати своїх рідних.

Звільнені з полону військові перебувають у шокувальному стані – майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.

Про це розповіла голова патронатної служби "Азова" Олена Толкачова у коментарі "Українській правді"

"Стан наших військових просто шокувальний. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб", - каже вона.

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За словами Толкачової, усім зараз надають належну медичну допомогу, багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні.

Голова патронатної служби "Азова" додала, що команда лікарів максимально злагоджено працює, щоб "не пропустити жодного синяка, жодної подряпини".

Скоро частину захисників патронатна служба у кооперації з державою відправить на лікування та відновлення закордон.

Державні органи працюють над тим, щоб якомога скоріше відновити усі документи, банківські картки, на які ці люди зможуть отримати заробітну плату.

Голова патронатної служби "Азова" зазначила, що хлопці дякують ГУР, Генштабу, СБУ, ОП за звільнення.

Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Зокрема, серед звільнених - командири-захисники "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.

Звільнені й захисниці Мар'яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька, яка потрапила в полон, перебуваючи при надії.

Було оприлюднено список усіх 215 звільнених полонених.

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