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Кого звільнили з російського полону (увесь список)

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Кого звільнили з російського полону (увесь список)

Фото: СБУ

У списку - не лише українці, але й іноземці.

Став відомий повний список українців та іноземців, яких вдалося звільнити з російського полону.

ТСН.ua публікує  весь список з іменами та прізвищами 215 людей.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото).

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів. 

Президент Зеленський заявив, що командири "Азовсталі" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.

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