Кого звільнили з російського полону (увесь список)

У списку - не лише українці, але й іноземці.
Став відомий повний список українців та іноземців, яких вдалося звільнити з російського полону.
ТСН.ua публікує весь список з іменами та прізвищами 215 людей.
Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото).
200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.
Президент Зеленський заявив, що командири "Азовсталі" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.