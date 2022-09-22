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Кого освободили из российского плена (весь список)

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Кого освободили из российского плена (весь список)

Фото: СБУ

В списке – не только украинцы, но и иностранцы.

Стал известен полный список украинцев и иностранцев, которых удалось освободить из российского плена.

ТСН.ua публикует весь список с именами и фамилиями 215 человек.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото).

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Президент Зеленский заявил, что командиры "Азовстали" будут находиться в Турции до конца войны

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