Кого освободили из российского плена (весь список)

В списке – не только украинцы, но и иностранцы.
Стал известен полный список украинцев и иностранцев, которых удалось освободить из российского плена.
ТСН.ua публикует весь список с именами и фамилиями 215 человек.
Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото).
200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.
Президент Зеленский заявил, что командиры "Азовстали" будут находиться в Турции до конца войны